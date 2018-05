Irska vlada je objavila, da so v preteklosti ponaredili rojstne liste 126 otrok, ki so bili na Irskem posvojeni med letoma 1946 in 1969. Posvojitelji so bili namreč vpisani kot biološki starši. Najmlajša oseba, ki jo je prizadela ta afera, je stara 49 let, najstarejša 72. Oblasti so že napovedale preveritev še 150.000 primerov.