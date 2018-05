Sindikat železničarjev napovedal serijo opozorilnih stavk Delo Sindikat železničarjev Slovenije je za junij in julij v družbah SŽ Tovorni promet, SŽ Infrastruktura in SŽ Potniški promet napovedal vrsto opozorilnih stavk. Ljubljana – Sindikat od vodstva Slovenskih železnic (SŽ) med drugim zahteva enakopravno obravnavo zaposlenih, ne glede na sindikalno pripadnost. Poziva tudi k zvišanju izhodiščne plače in spremembi plačnega sistema.



Kot so sporočili iz sindik ...

Sorodno

Oglasi