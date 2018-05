S 1. junijem se Lidl Slovenija poslavlja od plastičnih nakupovalnih vrečk SiOL.net Dandanes si naših nakupov ne predstavljamo brez plastičnih vrečk. A zavedati se moramo, da so kljub svoji praktičnosti do okolja neprijazne. V naravi se tako vrečke kot druga plastična embalaža namreč nikoli povsem ne razgradi. Zato so v Lidlu Slovenija sprejeli zavezo, da bodo do leta 2025 zmanjšali uporabo plastičnih materialov za 20 odstotkov. Prvi konkreten korak pa bo sledil že JUTRI – na Lid...

