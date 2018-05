Črnomaljski policisti so v včerajšnjih dopoldanskih urah posredovali zaradi spora in pretepa med prebivalci naselja v okolici Črnomlja. Med vzpostavljanjem javnega reda in miru je proti policistom pričel teči moški in grozil s sekiro. Ukazali so mu, naj odloži nevaren predmet, vendar njihovih ukazov ni upošteval. Še naprej je grozil s sekiro, zato je policist izstrelil opozorilni strel v varno sm ...