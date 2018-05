FOTO:V Sloveniji prenoči vedno več tujih turistov Delo Od januarja do marca so v turističnih nastanitvenih objektih zabeležili blizu 1,3 milijona prenočitev tujih turistov, kar predstavlja 18-odstotna rast glede na enako obdobje lani. Slovenska turistična organizacija (STO) je predstavila podatke Statističnega urada Republike Slovenije (Surs), ki kažejo, da so v prvih treh mesecih v turističnih nastanitvenih objektih zabeležili blizu 1,3 milijona preno ...

