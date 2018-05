SDS za povrnitev plač vojakom vsaj na raven iz leta 2008 Nova24TV V SDS se zavzemajo za izvzem vojakov iz sistema javnih uslužbencev in vrnitev njihovih plač na raven iz leta 2008, je na novinarski konferenci v Kamniku, na kateri je predstavil svoj program in program stranke, povedal kandidat za poslanca SDS v volilnem okraju Kamnik in nekdanji obrambni minister Aleš Hojs. Po besedah Hojsa bi bilo […]

