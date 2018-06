Fotofiniš: podpora SDS v zadnjem letu zrasla za 17 odstotkov, SD padla za skoraj tretjino 24ur.com Raziskave javnega mnenja so vedno samo raziskave – do volitev. To vedno drži, drži pa tudi, da je bilo zgrešenih napovedi v zadnjih letih zelo malo: leta 2004 je le ena raziskava napovedala zmago SDS, leta 2014 pa nobena od pomembnejših niti tri dni pred volitvami ni napovedala uvrstitve (takrat še) Združene levice v parlament.

