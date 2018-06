Vreme je tudi to noč povzročalo težave na Gorenjskem Dnevnik Tudi to noč so močni in dolgotrajni nalivi povzročali težave na Gorenjskem, tokrat predvsem na območju kranjske in radovljiške občine. V Kamni Gorici je hudournik ogrožal stanovanjske hiše, v Kranju pa je meteorna voda zalila kleti več objektov.

