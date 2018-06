12,1 milijona dolarjev si bodo od kupnine rezidence na Manhattnu razdelile naslednice SFRJ Govori.se Pet držav naslednic SFRJ je nekdanjo rezidenco veleposlanika SFRJ na Manhattnu v New Yorku v četrtek prodalo za 12,1 milijona dolarjev, so danes sporočili z zunanjega ministrstva. Slovenija bo od prodaje 13-sobnega dupleksa dobila 1,2 milijona dolarjev.

