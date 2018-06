Avstrijo in Nemčijo prizadela močna neurja Dnevnik Nad avstrijsko Koroško se je v četrtek zvečer razbesnelo močno neurje z obilnimi padavinami in tudi točo. Neurja so zalila več kleti in sprožila nekaj zemeljskih plazov, navaja nemška dpa. O močnih neurjih poročajo tudi iz nemških zveznih dežel...

Sorodno

Oglasi Omenjeni Avstrija

Nemčija Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Marjan Šarec

Alenka Bratušek

Miro Cerar

Peter Prevc