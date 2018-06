V Nemčiji iz živalskega vrta pobegnili leva, tigra in jaguar RTV Slovenija Nemška policija je sporočila, da so iz živalskega vrta v Lünebachu na zahodu Nemčije pobegnili leva, tigra in jaguar. Iz zasebnega živalskega vrta je pobegnil tudi medved, a so ga ustrelili.

