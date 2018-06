Evropska komisija bo danes razgrnila podroben predlog za financiranje skupne kmetijske politike v letih 2021-2027. Zaradi brexita in novih prioritet, kot so migracije in varnost, bo zanjo na voljo manj denarja kot sedaj. Za Slovenijo je to poleg kohezije najbolj ključna politika, skrbijo jo predvideni rezi sredstev za razvoj podeželja.