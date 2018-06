Pogrešane živali iz živalskega vrta v Nemčiji niso zapustile svojih ograd SiOL.net Potem ko so danes v živalskem vrtu v nemški zvezni deželi Porenje-Pfalško zagnali preplah in iskalno akcijo, ko dopoldne niso našli vseh zveri, so sedaj lokalne oblasti pojasnile, da nevarne živali v resnici niso nikoli zapustile svojih ograd. Zaradi nočnega neurja in poplav so se namreč skrile in jih niso takoj našli.

