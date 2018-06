Magna zaprosila za okoljevarstveno soglasje za tovarno avtomobilov Delo Avstrijski investitor bi drugo in tretjo fazo menda izvedel hkrati. Magna Steyr je na Agencijo za okolje vložila dokumentacijo za izdajo okoljevarstvenega soglasja za gradnjo tovarne avtomobilov v Hočah. Potem ko v prvi fazi Magna že gradi lakirnico, bi v naslednjem koraku menda združila predvideni drugo in tretjo fazo; torej bi skupaj zgradila obrat za izdelavo avtomobilskih karoserij in obrat za ...

