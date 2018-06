Protesti v Nikaragvi zahtevali 100 življenj Delo Demonstracije proti sporni socialni reformi so se spremenile v množične protivladne demonstracije. Managua – Po tem, ko je sredin shod ponovno zahteval več kot 10 smrtnih žrtev, je včeraj vrh katoliške cerkve v Nikaragvi preklical pogajanja med oblastmi predsednika Daniela Ortega in študenti, pobudniki množičnih protivladnih protestov. Kot so zapisali, v pogajanjih kot mediator ne bodo sodelovali, ...

