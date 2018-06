V Šentilju z eksplozijo poškodovali bankomat in odnesli denar Dnevnik Neznanci so danes okoli 3.30 na bencinskem servisu na Mariborski cesti v Šentilju z eksplozijo poškodovali bankomat in odtujili denar, so sporočili iz Policijske uprave Maribor. Podrobnosti zaenkrat niso znane.

