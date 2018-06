V živo: V kakšni formi so Angleži in Nemci? Slovenija pri nekdanjih "bratih". Sportal Slovenska nogometna reprezentanca bo drevi ob 20.15 igrala prijateljsko tekmo v Podgorici proti Črni gori. Za selektorja Tomaža Kavčiča bo to tretja tekma po prevzemu selektorske službe, na obeh prejšnjih je izgubil proti Avstriji in Belorusiji. Precej spremenjena vrsta bo v Črni gori poskušala popraviti vtis.

