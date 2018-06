Do poldneva 31 prijav kršitev volilnega molka Reporter Dežurna služba notranjega ministrstva je do 12.30 prejela 31 obvestil o domnevnih kršitvah volilnega molka. Za 18 so takoj ugotovili, da ne gre za kršitev, tako da na inšpektoratu za notranje zadeve obravnavajo 13 zadev. Največ se jih nanaša na deljenje l

Sorodno









































































Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Peter Kauzer

Luka Dončić

Borut Pahor

Jan Oblak

Tomaž Kavčič