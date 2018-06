Pokeršnik in Zemljak deveta na Kitajskem Sportal Slovenska odbojkarja na mivki, Jan Pokeršnik in Nejc Zemljak, sta na turnirju svetovne lige na Kitajskem osvojila deveto mesto. Naši predstavnici, Nina Zdešar in Katarina Bulc, sta na svojem prvem turnirju v svetovni konkurenci obstali v kvalifikacijah. Na turnirju v Turčiji se namreč nista uvrstili na glavni del turnirja.

