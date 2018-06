Mišmaševa na prvi tekmi po dveh letih do norme za EP na 3000 m zapreke RTV Slovenija Slovenska rekorderka Maruša Mišmaš je v Montbeliardu zasedla četrto mesto na 3. 000 m zapreke in s časom 9:52,98 dosegla normo (9:55,00) za evropsko prvenstvo, ki bo med 7. in 12. avgustom v Berlinu.

