Približno 1,7 milijona volilnih upravičencev bo danes odločalo o tem, kdo bo zasedel 90 poslanskih mest v novi sestavi državnega zbora. Volišča se bodo odprla ob 7. uri, glasovati pa bo mogoče vse do 19. ure, ko se bodo zaprla in bo prenehal veljati tudi volilni molk. Za glasove se poteguje 1636 kandidatov na 25 listah, v volilno tekmo pa so se podale vse dosedanje parlamentarne stranke ...

