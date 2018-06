#foto #video V Jordaniji protesti zaradi napovedanega zvišanja davkov Dnevnik V Jordaniji so v noči na nedeljo potekali protesti proti napovedanemu zvišanju davkov. Protestov, ki so potekali tretjo noč zapored, se je v prestolnici Aman udeležilo več tisoč ljudi. Na njih so tudi zahtevali odstop premierja Hanija Mulkija.

Sorodno Oglasi Omenjeni Cene naftnih derivatov Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Zlatko Zahovič

Peter Kauzer

Tomaž Kavčič

Tim Matavž