Slovenci prepočasni za finale: Škoda napak in dotikov Sportal Za slalomisti na evropskem prvenstvu na divjih vodah v Pragi je polfinalni nastop. Od trojice slovenskih reprezentantov se v finale najboljše deseterice ni uvrstil nihče. Še najbližje sta bila kanuist Benjamin Savšek in kajakašica Urša Kragelj, ki pa sta delala napake in osvojila 11. mesti. Brez finala je na 14. mestu ostal tudi Luka Božič.

