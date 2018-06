Pred turško in tunizijsko obalo skupno utonilo 20 migrantov Dnevnik Pred sredozemsko obalo Turčije je danes utonilo devet migrantov, od tega šest otrok, ki so se s hitrim čolnom odpravili na pot iz Turčije proti Evropi. Čoln je zašel v težave v morju pred provinco Antalya. Pet ljudi so rešili, eno osebo še...

