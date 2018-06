Pred tunizijsko in turško obalo umrlo več migrantov SiOL.net Pred južno obalo Tunizije je utonilo 11 migrantov, 67 ljudi so rešili, ko se je čoln, na katerem so bili, začel potapljati, je danes sporočilo tunizijsko notranje ministrstvo. Dodali so, da so tisti, ki so jih rešili, Tunizijci in tujci. Reševalna akcija z letali in potapljači še poteka.

Sorodno



Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Peter Kauzer

Benjamin Savšek

Miro Cerar

Luka Božič