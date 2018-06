Po tridesetih letih našli ruskega pilota, ki je strmoglavil v Afganistanu Dnevnik Ruskega pilota, ki je strmoglavil pred približno tremi desetletji v času sovjetske invazije na Afganistan, so našli živega, so v petek sporočili ruski vojaški veterani. »Še vedno je živ. To je osupljivo. Zdaj potrebuje našo pomoč,« je dejal ruski...

