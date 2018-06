Slovenski odbojkarji v napetem petem nizu do prve zmage RTV Slovenija Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je v 5. krogu zlate evropske lige v Mariboru premagala Ukrajino s 3:2 in prišla do prve zmage v skupini B. Ukrajini je preprečila, da bi ohranila možnosti . . .

Sorodno





Oglasi