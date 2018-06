Sredozemlje terjalo nov smrtni davek med begunci Dnevnik Pred južno obalo Tunizije je utonilo najmanj 35 migrantov, 68 ljudi so rešili, ko se je čoln, na katerem so bili, začel potapljati, je sporočilo tunizijsko obrambno ministrstvo. Pred tem je tunizijsko notranje ministrstvo sporočilo, da so bili...

