Celjski policisti zaradi trgovine z mamili priprli sedem oseb Dnevnik Celjski kriminalisti so konec prejšnjega tedna zaključili obsežno preiskavo s področja prepovedanih drog. Pri tem so opravili sedem hišnih preiskav, v katerih so zasegli večjo količino drog in sedmim osebam odvzeli prostost. Pri preiskavi so...

