Veganstvo: je res zdravo? Dostop.si Vegansko naj bi se prehranjeval manj kot odstotek prebivalstva. Študije kažejo, da ima med 40 in 80 odstotkov veganov pomanjkanje vitamina B12 celo do take mere, ko lahko pride do nepopravljivih nevroloških motenj.

