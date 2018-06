#foto Domžalski in grosupeljski policisti v minulem tednu zasegli skupno več kot 500 sadik konoplje Dnevnik Domžalski policisti so prejšnji teden opravili preiskavo stanovanja in drugih prostorov v Mengšu pri 42-letniku. V preiskavi so zasegli 116 sadik prepovedane konoplje in pripomočke za njeno gojenje. S konopljo so imeli opravka tudi grosupeljski...

Sorodno

Oglasi Omenjeni Ljubljana Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Marjan Šarec

Alenka Bratušek

Zmago Jelinčič Plemeniti

Karl Erjavec