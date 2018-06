Nemški selektor šokiral navijače in prečrtal zvezdnika Man Cityja Sportal Selektorji udeleženk letošnjega svetovnega prvenstva v nogometu predstavljajo sezname kandidatov za nastop na največjem tekmovanju, ki ga bo poleti gostila Rusija. Do 4. junija morajo sporočiti imena 23 potnikov. Večina reprezentanca je to že storila, preostali pa bodo težko pričakovano odločitev sporočilo danes. Med njimi so tudi Nemčija, Belgija in Hrvaška. Na seznamih ne manjka zanimivih imen, novincev in presenečenj.

