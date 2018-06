Cene reguliranih goriv z jutrišnjim dnem občutno dražje Delo Gorivi bosta dosegli najvišjo podražitev v zadnjih treh oz. štirih letih. Dizel zunaj avtocest in hitrih cest bo dražji za 1,4 centa, 95-oktanski bencin za 1,2 centa. Ljubljana, 4. junija - Regulirani pogonski gorivi, dizel in neosvinčen 95-oktanski bencin, se bosta s torkom znova podražili in dosegli najvišji ravni po novembru 2014 oz. juniju 2015. Liter 95-oktanskega bencina bo po novem stal 1,36 ...

