Društvo rejcev drobnice Bele krajine je konec tedna pripravilo 24. razstavo ovc in koz. Pri Gasilskem domu v Semiču so tudi ocenjevali, kako nekateri znani ponudniki pripravijo jagenjčka na ražnju, ovčje in kozje trofeje. Na stojnicah so se predstavljale kmetije s svojimi pridelki in izdelki. Pekli so tudi jagenjčka na star način na prostem, pripravili ovčarsko igro ter predstavili pastirske pse. ...