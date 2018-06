Nemčijo že zadnjih nekaj tednov pretresa afera okoli Urada za migracije in begunce (Bamf), ko se je izvedelo, da so v času begunske krize več kot 1100 prošenj za azil odobrili brez utemeljitve. Glede na tajno poročilo tedanjega vodje urada, o katerem so v nedeljo poročali nemški mediji, pa je nemška kanclerka Angela Merkel vedela za nepravilnosti.