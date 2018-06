Laščan organiziral mrežo preprodajalcev Dnevnik Kriminalisti so prejšnji četrtek končali obsežno preiskavo v zvezi s kaznivimi dejanji neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami. Ovadili so osem oseb za kar 120 kaznivih dejanj. Osumljeni so odvisnike zalagali s heroinom

