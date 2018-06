Hrvaška pred poletno sezono znova draži cestnine Dnevnik Na Hrvaškem bodo s prihodom poletne turistične sezone spet zvišali cestnine, in sicer za prve tri razrede vozil, kamor spadajo tudi osebni avtomobili in avtomobili s počitniškimi prikolicami. Deset odstotkov višje cene bodo veljale do septembra.

