Na zaključni prireditvi natečaja, ki ga je že šestnajstič pripravil Mladinski svet Slovenije, so podelili priznanja izbranim prostovoljcem in prostovoljskim projektom. Ljubljana - Ključno priznanje za kolektivno prostovoljsko delo je prejel Zavod 364 za projekt Božiček za en dan, so sporočili organizatorji.

Mladi Naj prostovoljci

Naj prostovoljec do 19 let ...