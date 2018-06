Na celjski Lopati opazili veliko invazivnih rakov SiOL.net Nekaj po polnoči so ob avtocesti na počivališču Lopata na parkirišču in bližnjem travniku opazili večjo količino neznanih rakov. Večino živali so pobrali, strokovnjak za potočne rake je po fotografijah potrdil, da gre za izjemno invazivno vrsto močvirskega škarjarja, so sporočili z uprave za zaščito in reševanje.

Sorodno















Oglasi Omenjeni Celje Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Alenka Bratušek

Miro Cerar

Marjan Šarec

Borut Pahor