Arabci ženske končno spustili za volan! Prvih 10 Savdijk prejelo vozniško dovoljenje Nova24TV Četrti junij 2018 si bo zapomnilo 10 žensk, državljank Savdske Arabije, saj so od savdskega ministrstva za informiranje prejele vozniško dovoljenje. Prihodnji teden naj bi jih za volan sedlo še dva tisoč. To je sicer “predstopnja” ukinitve prepovedi vožnje avtomobila za ženske, do česar naj bi prišlo 24. junija. Savdska Arabija je edina država na […]

