Izbruh vulkana v Gvatemali zahteval najmanj 65 življenj Dnevnik Izbruhi vulkana Fuego v Gvatemali, ki so se začeli v nedeljo in nadaljevali v ponedeljek, so zahtevali najmanj 65 življenj, oblasti pa menijo, da bo žrtev še več. Reševalci so v ponedeljek iz blata in pepela uspeli rešiti deset ljudi. Vulkan leži...

