Inteligentni ljudje pogosteje nosijo očala Dostop.si Ljudje, ki nosijo očala, so običajno videti bolj pametni, zaupanja vredni in delovni. A zdaj so britanski znanstveniki dokazali, da so ljudje z očali prav zares bolj inteligentni. Slabovidnost imajo namreč številni zapisano v genih.

