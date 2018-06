Nova akcija proti alkoholu Gorenjski glas Kranj – Včeraj se je začela nova nacionalna preventivna akcija Alkohol, droge in druge psihoaktivne snovi v prometu, ki bo potekala do nedelje. Ta teden lahko zato vozniki pričakujejo poostren nadzor prometa, ki ga bodo izvajali policisti in...

