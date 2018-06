Preglovi nagrade za raziskovanje prirojene imunosti in organskih polprevodnikov RTV Slovenija Na Kemijskem inštitutu so razglasili letošnja prejemnika Preglove nagrade za izjemne dosežke. To sta Mojca Benčina s Kemijskega inštituta ter Gvido Bratina z Univerze v Novi Gorici.

