Dizel in 95-oktanski bencin na novi najvišji ravni v več letih Demokracija Regulirani pogonski gorivi, dizel in neosvinčen 95-oktanski bencin, sta se opolnoči znova podražili in dosegli najvišji ravni po novembru 2014 oz. juniju 2015. Liter 95-oktanskega bencina bo po novem stal 1,363 evra oz. 1,2 centa več kot doslej, cena dizla pa se je zvišala za 1,4 centa na 1,310 evra, je objavilo gospodarsko ministrstvo.

