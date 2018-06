Weinstein se je izrekel za nedolžnega SiOL.net Hollywoodski mogotec Harvey Weinstein se je pred newyorškim sodiščem izrekel za nedolžnega v obtožbah posilstva in spolnega napada. Šestinšestdesetletni nekdanji producent se je pred tednom dni predal newyorški policiji. Do konca sojenja so ga pravosodni organi po plačilu varščine v vrednosti milijona dolarjev izpustili na prostost.

