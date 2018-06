Okostje dinozavra na dražbi prodali za dva milijona evrov Dnevnik Na dražbi v prvem nadstropju Eifflovega stolpa so v ponedeljek za nekaj več kot dva milijona evrov prodali skoraj devet metrov dolgo okostje dinozavra teropoda. Okostje, staro 150 let, je kupil nek francoski državljan, so pojasnili v francoski...

