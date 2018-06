Zaradi nesreče zaprta avtocesta med Žalcem in Šempetrom proti Ljubljani Dnevnik Štajerska avtocesta je zaradi prometne nesreče zaprta med priključkoma Žalec in Šempeter proti Ljubljani. Nastal je zastoj, dolg približno pet kilometrov, ki sega skoraj do priključka Celje center. Promet je preusmerjen na regionalno cesto Arja...

