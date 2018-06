Vulkan v Gvatemali znova bruhal, pogrešajo več sto ljudi #foto SiOL.net Odkar je gvatemalski vulkan Fuego konec minulega tedna začel bruhati, pogrešajo skoraj 200 ljudi, najmanj 75 jih je umrlo, so v torek sporočile oblasti. Zaradi novega izbruha in močnih eksplozij v vulkanu, ki leži kakih 35 kilometrov jugozahodno od prestolnice, so reševalci morali v torek ustaviti iskanje preživelih.

