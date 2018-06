Argentinci po grožnjah, naperjenih zlasti Messiju, odpovedali tekmo Sportal Nogometaši Argentine v soboto v Jeruzalemu ne bodo igrali prijateljske nogometne tekme proti Izraelu, ki sodi v sklop priprav na bližnje SP v Rusiji. Za odpoved so se odločili po protestih Palestincev, ki so nasprotovali tekmi v Jeruzalemu. Zdaj iščejo nadomestnega tekmeca za generalko pred SP 2018. Največja kandidata sta San Marino in Malta.

